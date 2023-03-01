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01.03.2023 15:34

Потери России в Украине превысили потери во всех войнах после Второй Мировой вместе взятых

За год войны в Украине погибли 60-70 тысяч российских военных. Это превышает суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года

Потери России в Украине превысили потери во всех войнах после Второй Мировой вместе взятых

За год войны в Украине погибли 60-70 тысяч российских военных, подсчитал американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Это превышает суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года, говорится в докладе организации, пишет издание «Агентство».

Общие потери России убитыми и ранеными, по оценке CSIS, составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эти подсчеты включают как военных, так и сотрудников российских спецслужб, наемников «ЧВК Вагнера» и бойцов народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Больше всего после окончания Второй Мировой войны российских военных погибло в Афганистане (14-16 тысяч), Чечне (12-25 тысяч), а также до полномасштабного вторжения в Украину в ходе боев в Донбассе (6-7 тысяч), пишет CSIS.

Аналитики также отмечают, что темп потерь в Украине на порядок превосходит темпы потерь в предыдущих конфликтах. Так, в Чечне российские силы теряли в среднем от 95 до 185 человек в месяц убитыми, в Афганистане — от 130 до 145. В Украине же, по данным CSIS, с 24 февраля прошлого года умирают от 5 до 5,8 тысячи военных в месяц.

Авторы доклада отмечают, что война в Украине стала войной на истощение. Вместо того, чтобы собирать бронетанковые формирования в решающих точках для прорыва, обе стороны распределили пехоту с артиллерией вдоль всей линии фронта.

Первоначальную стратегию в войне Россия, как считают аналитики, основывала на нескольких ошибочных предположениях, в том числе о том, что украинское население не будет сражаться за правительство Зеленского, украинские военные быстро устанут, а Запад не поддержит Украину.

Успех Украины же во многом связан с применяемыми ей военными инновациями, пишет CSIS, в том числе с тем, как Киев использует беспилотники, полученные от гражданских данные, современные системы связи, а также современное оружие.

феврале The New York Times со ссылкой на данные американских и других западных чиновников писала, что Россия могла потерять убитыми и раненными до 200 тысяч человек. Позже такую же оценку озвучила британская разведка. В Лондоне при этом в середине февраля утверждали, что убитыми Россия потеряла 40-60 тысяч человек.

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