На Урале чиновники отказалась похоронить с почестями бойца «ЧВК Вагнера»
Мать погибшего на войне в Украине бойца «ЧВК» заявила, что администрация Камышловского района Свердловской области отказалась выделить местный Дом культуры для церемонии похорон ее сына
Мать погибшего на войне в Украине бойца «ЧВК Вагнера» Ивана Савкина заявила, что администрация Камышловского района Свердловской области отказалась выделить местный Дом культуры для церемонии похорон ее сына. Об этом сообщает городской портал Е1.
«Гроб моего сына доставили в Восточное сельское поселение по месту его регистрации. Мы планировали там же устроить прощание. Но в администрации нам категорически отказали в помощи. На просьбу предоставить место в клубе сказали: «Был бы вольный, а он ведь бывший зэк». Это было очень неприятно. Иван отмыл кровью свою ошибку, он сам решил пойти защищать родину», — цитирует Е1 мать Савкина.
По словам матери, в итоге тело ее сына пришлось доставить в другой район, где и состоялось прощание с ним. Однако на похоронах не было ни военного караула, ни оружейного салюта, пожаловалась его мать.
Глава Восточного сельского поселения Николай Журский сказал E1, что лично к нему родственники с просьбой о похоронах сына не обращались. Он заявил, что погибшие на войне участники «ЧВК Вагнера» — это тоже герои, которых нужно «достойно проводить в последний путь».
На появившиеся о Савкине новости в СМИ отреагировал основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, который назвал «скотством» действия администрации Камышловского района.
«Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Пригожин также опубликовал рапорт командира Савкина, в котором рассказывается, что боец «ЧВК Вагнера» погиб в боях за Бахмут в ходе штурма одного из зданий.