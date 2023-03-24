Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине на фоне сложностей и военных неудач
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине на фоне сложностей и военных неудач, вновь сосредоточив свое внимание на операциях наемников в Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом.
Как пишет агентство, «ЧВК Вагнера» постоянно испытывает нехватку боеприпасов, а самому Пригожину запретили вербовать заключенных. По данным Bloomberg, это произошло после того, как российские командиры посеяли сомнения у Владимира Путина в «хваленой военной доблести» Пригожина. Военные рассказали президенту, что заключенных посылают в Бахмут в роли «пушечного мяса», с чем и связаны успехи наемников.
По словам одного из собеседников Bloomberg, сообщения о «крайней жестокости» «ЧВК Вагнера», в том числе о казнях перебежчиков и «отказников», «нанесли ущерб репутации Пригожина в глазах Путина».
Между тем близкие к Кремлю источники отмечают полезность отрядов Пригожина и, с их слов, в случае падения Бахмута, «ЧВК Вагнера» разрешат участвовать в штурме других городов на востоке Донбасса. Однако рассказывать о своем возможном триумфе в Бахмуте в подконтрольных государству СМИ Пригожину не позволят.
Bloomberg обнаружил недавно размещенную вакансию «ЧВК Вагнера», в которой соискателей приглашали на шесть месяцев отправиться в Украину и на 9-14 месяцев — в Африку. При этом отмечалось, что желающие служить в Африке будут отправлены в резерв. В то же время агентство пишет, что признаков передислокации войск в Африку сейчас нет.
Сам Пригожин уже прокомментировал публикацию агентства. «Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», — передает слова Пригожина его пресс-служба.