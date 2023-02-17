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17.02.2023 14:08

Путин лично помиловал заключенных из «ЧВК Вагнера» для отправки их на войну

Информация о помиловании заключенных находится в полицейской базы ИБД-Ф. В нее вносят данные о преступлениях человека, дате его осуждения, месте отбывания наказания, а также времени его освобождения

Путин лично помиловал заключенных из «ЧВК Вагнера» для отправки их на войну

Президент России Владимир Путин помиловал своим указом двоих заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера» для отправки на войну в Украину, сообщает журналист Андрей Захаров со ссылкой на служебную базу данных полиции. Такая практика распространяется и на других заключенных, считает он.

Как рассказал Захаров, информацию о помиловании заключенных он узнал из полицейской базы ИБД-Ф. В нее вносят данные о преступлениях человека, дате его осуждения, месте отбывания наказания, а также времени его освобождения.

Эта база закрыта, поэтому журналист попросил человека, имеющего к ней доступ, проверить информацию о двух заключенных, которые фигурировали в роликах с основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным. Посыл этих видео был такой: «позавчера в тюрьме — вчера на фронте — сегодня свободен», пишет Захаров. Один из этих заключенных был ранее осужден за разбой, второй — за убийство.

Как выяснил Захаров, у обоих заключенных, имена которых он не называет, в полицейской базе сейчас стоит отметка: «Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании“». Также имеется дата указа — 6 июля. Судимость у обоих снята.

Как отмечает журналист, в открытом реестре этого указа нет. Однако, если судить по номерам опубликованых документов, то между 5 и 8 июля было подписано пять «секретных» указов.

В начале января Евгений Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, отправившихся на войну и завершивших полугодовую службу по контракту. Позже, комментируя сообщения об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов не ответил, но напомнил, что помилование возможно лишь в соответствии с законом и по указу президента.

В тот же день журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что перед отправкой на войну заключенных освобождали тайным указом президента. Как говорили Меркачевой родственники заключенных, у всех из них имелись документы, подтверждающие освобождение. По ее словам, датированы они были «началом июля — 5 июля».

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