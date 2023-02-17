Путин лично помиловал заключенных из «ЧВК Вагнера» для отправки их на войну
Информация о помиловании заключенных находится в полицейской базы ИБД-Ф. В нее вносят данные о преступлениях человека, дате его осуждения, месте отбывания наказания, а также времени его освобождения
Президент России Владимир Путин помиловал своим указом двоих заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера» для отправки на войну в Украину, сообщает журналист Андрей Захаров со ссылкой на служебную базу данных полиции. Такая практика распространяется и на других заключенных, считает он.
Как рассказал Захаров, информацию о помиловании заключенных он узнал из полицейской базы ИБД-Ф. В нее вносят данные о преступлениях человека, дате его осуждения, месте отбывания наказания, а также времени его освобождения.
Эта база закрыта, поэтому журналист попросил человека, имеющего к ней доступ, проверить информацию о двух заключенных, которые фигурировали в роликах с основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным. Посыл этих видео был такой: «позавчера в тюрьме — вчера на фронте — сегодня свободен», пишет Захаров. Один из этих заключенных был ранее осужден за разбой, второй — за убийство.
Как выяснил Захаров, у обоих заключенных, имена которых он не называет, в полицейской базе сейчас стоит отметка: «Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании“». Также имеется дата указа — 6 июля. Судимость у обоих снята.
Как отмечает журналист, в открытом реестре этого указа нет. Однако, если судить по номерам опубликованых документов, то между 5 и 8 июля было подписано пять «секретных» указов.
В начале января Евгений Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, отправившихся на войну и завершивших полугодовую службу по контракту. Позже, комментируя сообщения об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов не ответил, но напомнил, что помилование возможно лишь в соответствии с законом и по указу президента.
В тот же день журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что перед отправкой на войну заключенных освобождали тайным указом президента. Как говорили Меркачевой родственники заключенных, у всех из них имелись документы, подтверждающие освобождение. По ее словам, датированы они были «началом июля — 5 июля».