Отобрать не дают
Идея конфискации имущества уехавших россиян получила серьезных противников во власти
Предложение Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших из России после войны граждан стало поводом для серьезной дискуссии в российской власти. Значительная часть влиятельных чиновников выступила против. Среди них, премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и его коллега по палате Андрей Клишас.
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Высказанное спикером Госдумы Вячеславом Володиным чуть больше недели назад предложение отобрать имущество «уехавших негодяев» (как назвал спикер критикующих войну в Украине россиян) так и не оформлено в законопроект. По словам источника в одной из палат парламента, законопроекта «просто не будет». Еще один собеседник уточнил, что законопроект даже не будет внесён в Госдуму: в данный момент его разработкой не занимается ни одна из палат парламента. Источник в «Единой России» не исключил, что в будущем какой-то документ появится, но пока «речь идет о заявлениях, которые коллеги просто делают от себя, поодиночке». Инициатива не получила требуемой поддержки Кремля, поэтому она «если и не умерла окончательно, точно легла в долгий ящик», сказал он.
Идея отбирать имущество вызвала серьезные споры. Среди принципиальных ее противников в парламенте называют премьер-министра Михаила Мишустина, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака и главу конституционного комитета Совета федерации Андрея Клишаса. Глава правительства открыто не высказывался об этой идее. Но правительство должно будет предоставить отзыв на законопроект в случае его появления.
Принятие подобного закона может стать опасным, так как при малейшей неточности в формулировках позволит конфисковать имущество у любого человека, не находящегося в России, говорит собеседник «Вёрстки» в парламенте. Это может привести к проблемам в правоприменении. «Кроме того, непонятно, как в законе прописывать, кого считать негодяем», — иронически заметил он, добавив, что подобные жесткие меры могут пагубно сказаться на потоке уезжающих: не желающих возвращаться в Россию может стать даже больше.
Кремль склонен не поддерживать идею о конфискации имущества уехавших, сказали два источника в парламенте. Эту точку зрения, комментируя инициативу, высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле разработку законопроекта не обсуждали а саму возможность конфискации имущества назвал сложной темой и призвал не открывать «ящики Пандоры». У россиян могли быть разные причины на то, чтобы покинуть страну, однако, по мнению Пескова, нужно бороться за тех, «кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране». Он также добавил, что власти России должны поступать так, чтобы уехавшие из страны люди захотели вернуться.
Наиболее активно Володину публично оппонирует Клишас. Он сообщил, что «конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход», а о «конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи». Это «противоречит Конституции и закону», уверен сенатор. Турчак, в свою очередь, отметил, что власти должны стремиться вернуть своих граждан в страну. «Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил, — заявил он, комментируя идею Володина. — Это важно для экономики страны, для их семей и близких».
Тем, кто инициировал разговоры о конфискациях, «надо закрепить своё место в системе» через «демонстрацию ультра-патриотизма», противники же этой меры «переживают не за свои места, а за её последствия», полагает политолог Константин Калачёв. В случае реализации идеи можно будет хоронить последние надежды на какую-то инвестпривлекательность, еще больше увеличится эмиграция, считает он. «Появится новый инструмент передела, который будет очень соблазнительно использовать против „молчунов“, которые никаких политических позиций не высказывают. А ведь именно на них держится экономика», — сказал политолог.
С идеей конфисковывать имущество у покинувших страну россиян cпикер Госдумы Вячеслав Володин выступил 13 января. «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, — написал он в своем Telegram-канале. — При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться». Депутат предложил дополнить УК РФ «пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб». После этого РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что разработка подобного законопроекта уже ведется в Госдуме.
Инициативу Володина поддержала вице-спикер нижней палаты, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она предложила ила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам. «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — заявила она.