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12.12.2022 21:55

Минобороны потеряло секретный спутник который запустили два месяца назад

Россия потерпела очередную неудачу в космосе. Запуск военного спутника «Космос-2560» закончился провалом: аппарат сошел с орбиты и сгорел, не проработав и двух месяцев

Минобороны потеряло секретный спутник который запустили два месяца назад

Россия потерпела очередную неудачу в космосе. Запуск военного спутника «Космос-2560» закончился провалом: аппарат сошел с орбиты и сгорел, не проработав и двух месяцев, сообщил ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл.

«Российские военные запустили „Космос-2560“ „Космос-2560“ в октябре. Он вернулся в атмосферу 10 декабря в районе Гуама. Как и предыдущий спутник этой серии, он не смог подняться на орбиту», — сказал он. Вероятно, речь идет о спутнике «Космос-2555», который также продержался около двух месяцев. Макдауэлл предположил, что «отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий является намеренным», хотя он считает это странным.

Спутник класса «Эмка-3» был запущен боевыми расчетами космических войск России с космодрома Плесецк 15 октября. Аппарат вывела на орбиту легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». В Минобороны показали кадры запуска, а также также заверили, что с кораблем «поддерживается устойчивая телеметрическая связь, и его бортовые системы работают в штатном режиме». 

О задачах «Космоса-2560» не сообщалось. Однако, по информации EverydayAstronaut.com, речь идет о спутнике для оптической разведки — возможно, именно поэтому цели запуска держались в секрете.

18 мая в Командовании воздушно-космической обороны США рассказали, что в атмосфере сгорел еще один спутник России «Космос-2555». Он был запущен 29 апреля также с «Плесецка». На аппарат нанесли георгиевскую ленточку в виде символа войны РФ с Украиной — буквы Z. О предназначении корабля не сообщалось. По словам эксперта, популяризатора космонавтики Виталия Егорова, корабль могли использовать для разведки против Украины.

По некоторым данным, сейчас на орбите находятся только два российских военных оптических разведывательных спутника «Персона», которые были запущены в 2013–2015 годах. «Следующие такие спутники будут запущены не ранее 2023 года. В принципе, Россия сейчас на орбите уже практически слепа», — говорил «Радио Свобода» аналитик в области космических программ Барт Хендрикс.

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