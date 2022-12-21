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21.12.2022 12:05

«Роскосмос» заявил о многомиллиардных убытках и критическом отставании от США и Китая

Война в Украине добивает российскую космическую отрасль, по итогам 2022 года убытки госкорпорации «Ростех» превысят 50 млрд руб. и будут на 60% больше, чем в прошлом году

«Роскосмос» заявил о многомиллиардных убытках и критическом отставании от США и Китая

Война в Украине добивает российскую космическую отрасль и усиливает ее отставание от мировых лидеров, пишет издание The Moscow Times.

По итогам 2022 года убытки госкорпорации «Ростех» превысят 50 млрд руб. и будут на 60% больше, чем в прошлом году (31 млрд руб.), заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, – отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг, – все усугубилось», – рассказал он в интервью «Ведомостям».

По словам сменщика Дмитрия Рогозина, который покинул «Роскосмос» в июле этого года, основные убытки связаны с «ненадлежащей организацией работы предприятий», в том числе с плохой организацией труда и «хромающей» дисциплиной.

В связи с «серьезной финансово-экономической ситуацией» в госкорпорации уволили около 10% сотрудников – с 670 их число сократилось до 609 человек, что позволило сэкономить «Роскосмосу» около 220 млн руб. в год, пояснил Борисов.

Он пообещал пересмотреть всю финансовую модель госкорпорации «под новые цели и задачи». «Федеральная космическая программа, как один из базовых источников финансирования, тоже будет пересмотрена», – сказал Борисов, добавив, что «космическая отрасль сильно задолжала российской экономике».

Основной упор корпорация сделает на выпуск спутников для расширения российской группировки. При нынешней производственной модели Россия выпускает всего 15 спутников в год и может увеличить их количество до 42. Однако Китай уже сейчас способен производить свыше 500 аппаратов в год, а основатель SpaceX Илон Маск выпускает по шесть штук в день и планирует создать к 2030 году группировку «аж в 42 000 спутников», сказал Борисов.

«Активно наращивают производственные мощности Европа, Индия, все ведущие страны, а мы индустриальную модель проспали», – отметил глава «Роскосмоса». Новая федеральная космическая программа будет предполагать выход на производство 200–250 спутников в год к 2025–2026 годам и минимум одного спутника в день к 2030 году.

Для этого «Роскосмос» планирует выйти на рынок облигаций в 2023 году и занять до 50 млрд руб. на срок 15–20 лет. По словам Борисова, выплата купонного дохода будет происходить каждый 181-й день, а стартовый выпуск облигаций предполагается в размере 10 млрд руб.

«Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один – в кооперации с "ИСС Решетнева", возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой – предположительно в Московской области, потому что здесь куст других предприятий», – объяснил Борисов.

Также, по его словам, к строительству спутников будут привлекаться частные компании, как это происходит в США. Но для этого потребуется корректировка нормативной базы, чтобы рынок космических услуг стал привлекательным для частных инвесторов.

Вместе с частными компаниями «Роскосмос» рассчитывает развивать проект «Сфера», который сейчас носит «демонстративный» характер: из 542 заявленных спутников группировки одобрено создание только 162.

Кроме того, в «Роскосмосе» уже разработали макет Российской орбитальной станции (РОС), которая должна прийти на замену МКС ближе к 2030 году и помочь России сохранить пилотируемую космонавтику ради будущих полетов к Луне и в дальний космос.

«В "Роскосмосе" еще денег на нее нет. Я не могу точно сказать, когда она появится. 12 апреля следующего года я надеюсь уже с исчерпывающими материалами прийти в правительство и к президенту, доказать ее необходимость», – сказал Борисов.

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