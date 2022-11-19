В пригороде Петербурга произошел взрыв на газозаправочной станции
В Ленинградской области в районе поселка Бергардовка, расположенном в 5 км от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на газозаправочной станции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных властей
В Ленинградской области в районе поселка Бергардовка, расположенном в 5 км от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на газозаправочной станции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных властей. На видеозаписях, которые появляются в соцсетях, можно видеть высокий столб пламени. Его видно за несколько километров от места происшествия.
Очевидцы сообщают о сильном гуле. «Вид на непонятный столб огня, видно, в Мурино», — приводит «Фонтанка.ру» свидетеля произошедшего.
Сейчас огонь на газозаправочной станции в районе Всеволожска тушат две бригады спасателей, сообщает администрация Ленобласти в Telegram-канале.
«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются»,— также сообщили местные власти. «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что ЧП произошло в районе Рябовского шоссе.
Администрация Всеволожского района на данный момент подробностями не располагает, сообщает ТАСС.