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16.10.2022 02:14

В воинской части в Белгородской области неизвестные открыли стрельбу, есть погибшие и раненные

По одной из версий обстрелять мобилизованных могли украинские диверсионно-разведывательные группы. По другой - в части произошел конфликт на религиозной почве

В воинской части в Белгородской области неизвестные открыли стрельбу, есть погибшие и раненные

В одной из воинских частей Белгородской области неизвестные открыл стрельбу, сообщает издание «Вот так». Минобороны РФ подтвердило эту информацию, назвав произошедшее терактом.

По данным Sota, стрелять начали трое военных, один из которых сбежал, двое других были убиты на месте. По предварительной информации, погибли 22 человека, еще 16 ранены. Издание ссылается на аудиозапись, предположительно, сестры мобилизованного, который выжил при нападении. Сообщается, что подтвердить ее подлинность пока невозможно.

Sota со ссылкой на родственников мобилизованных уточняет, что стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти. Украинское информагенство «Униан» сообщает, что ранее на этом же полигоне около 100 человек отказывались ехать на штурм Лимана несмотря на угрозы командования. Издание пишет, что командиры уговорили чуть более 20 человек.

По одной из версий, которую продвигают прокремлевские телеграм-каналы, обстрелять мобилизованных могли украинские диверсионно-разведывательные группы. По другой - в части произошел конфликт на религиозной почве. Mash пишет, что погибшие в результате стрельбы на полигоне под Белгородом - добровольцы из Брянской области.

Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра на полигоне в Валуйском районе Белгородской области, пишет Baza. Открывших стрельбу мужчин убили в течение нескольких минут, раненых доставили в Валуйскую ЦРБ. По информации издания, у двоих из них огнестрельные ранения ног, еще один ранен в грудь.

Министерство обороны России подтвердило стрельбу на одном из полигонов Белгородской области - каком именно, не уточняется.

Ведомство сообщило, что двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт на полигоне. Уточняется, что его устроили два уроженца одной из стран СНГ. Некоторые телеграм-каналы утверждают, что это были граждане Таджикистана - предположительно, из числа мобилизованных.

По данным Минобороны, во время стрельб, на которых находились добровольцы, они открыли огонь из пулемета по своим сослуживцам. О мотивах действий стрелков ничего неизвестно.

По данным МО РФ, ответным огнем стрелявшие были убиты, в результате стрельбы погибли 11 человек, еще 15 ранены. На месте происшествия работают правоохранительные органы

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