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Николай Сергеев
21 августа 2022, 02:27

Взрыв после «Традиции»

Дочь философа Александра Дугина погибла в Подмосковье

Взрыв после «Традиции»

Дочь философа и общественного деятеля, а также идеолога «Русского мира» Александра Дугина Дарья стала жертвой ЧП, произошедшего поздним вечером в субботу в Подмосковье. По данным очевидцев, внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел. Причины происшедшего устанавливают эксперты.

Автомобиль Land Cruiser Prado взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы в 21:30. Внедорожник тут же потерял управление и съехав на обочину загорелся. К приезду пожарных, вызванных очевидцами ЧП, весь автомобиль был охвачен огнем. После тушения в салоне нашли сильно обгоревший труп, предположительно женщины. Для того, чтобы установить ее личность, потребуется генетическая экспертиза. Впрочем, знакомые Александра Дугина уже выразили ему соболезнования в связи с гибелью дочери. Сам философ поздно вечером приехал на место ЧП. От увиденного он был просто в шоке.

В субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации.

После окончания мероприятия господа Дугины предполагали уехать вместе, но потом отправились в разных автомобилях.

По одной из версий, если ЧП имело криминальный характер,— это могло быть покушение на Александра Дугина — общественного деятеля и идеолога «Русского мира». Дарья Дугина также была философом, а еще журналистом и музыкантом. Вместе с отцом она попала под санкции Великобритании.

Что стало причиной взрыва и последующего пожара в иномарке еще предстоит установить экспертам-взрывотехникам. Пока в работе версия о том, что во внедорожнике могло сработать взрывное устройство. Между тем глава ДНР Денис Пушилин уже назвал ЧП в Подмосковье терактом, связав его с действием украинской стороны.

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