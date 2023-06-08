Суррогатный сидр готовили из украденной со склада МВД спиртосодержащей жидкости
Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений
Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Также уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев. Они были уволены из-за хищения с полицейского склада спиртосодержащей жидкости, из которой и был приготовлен напиток «Мистер Сидр».
В сообщении МВД отмечается, что полицейские установили каналы поступления в нелегальный оборот напитков под маркой «Мистер Сидр». После проверок магазинов, складских помещений и транспортных средств, «были установлены цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции».
Как оказалось, спиртосодержащая жидкость, из которой в последствии был изготовлен смертельный сидр, была украдена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Там партия жидкости хранилась с 2012 года. Также был задержан сержант полиции, который охранял склад и пустил на его территорию предпринимателей.
Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», фиксируются с 5 июня. По данным Минздрава России, в результате отравления напитком погибли 30 человек, 96 пострадали.
В сидре обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали до 4 августа. Он не признал вину.