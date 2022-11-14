Основательница сети кафе «АндерСон» сообщила о «масштабных проверках»
По словам Татуловой, силовики, пришедшие с проверкой, «везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать». В каждом заведении находятся минимум по пять правоохранителей
Основательница сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала, что сегодня в заведениях начались масштабные проверки, пишет телеграм-канал «Телеканал Дождь».
«Полчаса назад во всех партнерских и собственных кафе нашей сети началась масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны или „в тюрьму или заткнись и катись отсюда“, как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника», — написала Татулова.
Предпринимательница напомнила, что за последний год сеть кафе много раз подвергалась проверкам: «Теперь решили пойти поискать на „местах“ с маски-шоу, скорее всего подсунуть что-то планируется».
По словам Татуловой, силовики, пришедшие с проверкой, «везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать». В каждом заведении находятся минимум по пять правоохранителей, которые запугивают сотрудников.
3 ноября стало известно, что на сеть кафе «АндерСон» подали жалобу в прокуратуру из-за украшений к Хэллоуину. Автор заявления — провластная журналистка Анна Шафран — усмотрела в атрибутах праздника «пропаганду сатанизма» и «оскорбление чувств верующих».
По словам Шафран, ей было неприятно обнаружить, что «милое детское» заведение разукрашено к Хэллоуину: «Это не просто язычество, а откровенный сатанизм, культ смерти».
В июне Татулова рассказывала, что к ней домой приходили из Следственного комитета, чтобы опросить ее из-за постов, в которых предпринимательницу обвиняли в незаконной деятельности. Ранее Татулова подала в отставку с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего бизнеса. Свое решение она объяснила давлением на себя и свою семью.