Дело о выселении семьи Александра Шестуна обернулось встречным иском
В четверг несколько часов до позднего вечера суд слушал дело по выселению членов семьи экс-главы Серпуховского района политзаключённого Александра Шестуна из единственного жилья
В четверг несколько часов до позднего вечера суд слушал дело по выселению членов семьи экс-главы Серпуховского района политзаключённого Александра Шестуна из единственного жилья. С соответствующим иском вышло Росимущество, требуя лишить крыши над головой 86-летнюю маму Шестуна, а также его жену и четверых детей (в том числе двух несовершеннолетних).
Несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, сегодня в Серпухов поддержать членов семьи бывшего главы муниципалитета приехали правозащитники «Московской Хельсинской группы», представители движения «Матери против политических репрессий», в зале был замечен лауреат премии Бориса Немцова, гражданский активист Константин Котов.
Важных событий в ходе слушаний было два — выступление по видеосвязи Александра Шестуна, находящегося сейчас в СИЗО Калуги и ходатайство о подача встречного иска ответчиков к Росимуществу.
Александр Шестун на суде выступил против выселения, заявив, что лишать людей единственного жилья незаконно. Он же напомнил, что далеко не все объекты, переданные государству от различных ответчиков в рамках так называемого «дела Шестуна», Росимуществу удаётся содержать в надлежащем состоянии. Некоторые из них были просто уничтожены. В качестве примера он привёл памятник культуры федерального значения усадьбу Нащокина в селе Райсемёновское. Как только ансамбль перешёл в госсобственность, Росимущество сняло там охрану и вскоре исторический объект сгорел дотла.
Адвокаты семьи Шестуна обратили внимание суда на грубейшее нарушение требований гражданско-процессуального кодекса при приёме исков Росимущества к рассмотрению судом. Ответчик Зоя Семёнова (это мама экс-главы района) вообще не уведомлялась судом о назначении предварительных судебных заседаний, иски в её адрес не отправлялись. Суду под протокол данные обстоятельства были доведены. Защита заявила, что будет использовать данные аргументы в апелляционной инстанции.
Но всё же самым интересным и неожиданным стало ходатайство адвокатов о встречном иске к Росимуществу. В нём они просят суд заключить с членами семьи Шестуна договор соцнайма, отказать в выселении и сохранить право пользования жилыми помещениями.
Суд принял встречный иск к рассмотрению. Следующее заседание назначено на 14 октября в 12.00.