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14.10.2022 23:23

Очередное слушание по делу о выселении семьи Шестуна привело к дискуссии о нормах Конституции РФ

В пятницу, в Серпуховском городском суде состоялось очередное заседание по делу о выселении супруги Александра Шестуна Юлии  их детей и его пожилой матери

Очередное слушание по делу о выселении семьи Шестуна привело к дискуссии о нормах Конституции РФ

В пятницу, в Серпуховском городском суде состоялось очередное заседание по делу о выселении супруги Александра Шестуна Юлии  их детей и его пожилой матери. Заседание началось с ходатайства стороны ответчика отложить заседание по причине болезни Оксаны Ольгертд, представляющей законные интересы 86-летней  Семеновой Зои Михайловны, матери Александра Шестуна. Однако суд, не счёл болезнь представителя уважительной причиной отсутствия в судебном заседании и продолжил рассматривать дело в отсутствие участников процесса и их представителя.

Адвокат Анастасия Костанова обратилась к представительнице истца с вопросом задумывается ли она о том, что настаивая на требовании о выселении семьи Шестунов государство (в лице Росимущества) фактически лишает его мать, ветерана труда, а также его детей единственного жилья, делая их бездомными. Представительница истца не смогла обстоятельно ответить, ссылаясь на то, что она всего лишь сотрудник. На вопрос адвоката Анастасии Костановой представляет ли представительница истца, по большому счету, государство, девушка из Росимущества ответила, что да, представляет, однако не обладает достаточными полномочиями для ответов на вопросы о защите прав детей и пожилых.

Супруга Шестуна напомнила, что вопрос о том, где жить семье экс-главы Серпуховского района, вставал и на заседании Красногорского суда во время изъятия имущества. Однако, представители Генеральной прокуратуры тогда ответили, что данный вопрос не рассматривается на заседаниях Красногорского суда. Сегодня на вновь прозвучавший вопрос ни государственный обвинитель в лице прокурора, ни истец ответить так же не смогли. Представитель Росимущества, в частности, заявила, что не в её компетенции заботиться о том, как будут выживать оказавшиеся на улице дети Шестуна и его пожилая мать.

В ходе заседания адвокат заявила ходатайство об обращении с судебным запросом в Конституционный суд за разъяснением противоречий между положениями законодательства о борьбе с коррупцией и конституционной нормой о праве на жилище. Адвокат обратила внимание, что имеется конфликт интересов: с одной стороны, государство через федеральный орган государственной власти настаивает на выселении из единственного жилья пенсионерки и несовершеннолетних детей, а с другой стороны именно эти группы населения защищаются отдельными нормами Конституции РФ. В частности, недавно в главном законе страны появилась специальная норма о детях: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим…». Суд это ходатайство отклонил.

Сторона ответчиков ходатайствовала также о привлечении к процессу представителей администрации городского округа Серпухов в связи с поданным на предыдущем заседании встречным иском. Поскольку встречные исковые требования частично затрагивают компетенцию Администрации г.о. Серпухова, ее участие в деле должно было быть обеспечено. Суд со второй попытки привлёк администрацию г.о. Серпухова в качестве третьей стороны, отказав при этом привлекать представителей администрации в качестве соответчиков о чем ходатайствовал адвокат.

Суд решил предоставить сторонам время для возможного урегулирования вопроса во внесудебном порядке путём мирового соглашения. Таким образом , давая возможность государству в лице Росимущества совместно с семьёй Шестуна найти такое решение, при котором одновременно будут обеспечены гарантированные Конституцией РФ права пенсионерки и детей, а также будут соблюдены социальные и экономические интересы государства. Пойдёт ли Росимущество на мировое соглашение остаётся вопросом.

Заседание закончилось переносом слушания на 2 ноября.

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