В России хотят запретить распространение иностранных видеоигр
Российские власти готовятся запретить выпуск и продажу видеоигр с информацией, которая запрещена для распространения. Также предлагается обязать разработчиков и издателей маркировать контент по возрастным категориям
Российские власти готовятся запретить выпуск и продажу видеоигр с информацией, которая запрещена для распространения. Также предлагается обязать разработчиков и издателей маркировать контент по возрастным категориям, пишет «The Moscow Times» со ссылкой на законопроект, который подготовили Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры.
Как следует из документа, чиновники предлагают внести поправки в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», чтобы обеспечить «безопасность контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
Законопроект обяжет маркировать всю игровую продукцию в соответствии с мнением «экспертных организаций». Реестр подобных компаний будет вести Минцифры, а критерии для их отбора подготовит Роскомнадзор. Если же в играх будет «контент, нарушающий законодательство», дистрибьюцию таких игр предлагается запретить. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 марта 2024 года.
«Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере», — заявили в Роскомнадзоре. На текущий момент в РФ нет специального регулирования компьютерных игр. По словам владельца Kanobu Гаджи Махтиева, сейчас разработчики используют международные правила классификации контента игр по возрастным категориям. Экспертизу проводит европейская рейтинговая организация PEGI.
Если закон будет принят, в России могут заблокировать цифровые площадки, на которых распространяются игры, предупреждает Махтиев. «У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — пояснил он, добавив, что при отказе блокировать отдельную игру российские власти заблокируют всю площадку.
Впрочем, российским пользователям не стоит опасаться: с начала войны в Украине Steam и PlayStation прекратили продажу лицензионных игр для россиян. Для обхода таких «санкций» пользователям предлагают загружать игры с турецких и английских аккаунтов. Под ударом окажутся прежде всего российские платформы My.Games и VK.Play.
Топ-менеджер одной из крупных игровых компаний России отметил, что регулирование идет «в контексте общей политики» властей. «Но необходим взвешенный подход. Законопроект должен обсуждаться с отраслью», — подчеркнул топ-менеджер.