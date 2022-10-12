Половине россиян видеоигры помогают справиться со стрессом
Видеоигры положительно влияют на настроение 55% россиян и помогают им справиться со стрессом — об этом стало известно из опроса игровой площадки VK Play около 1,2 тыс. респондентов
Видеоигры положительно влияют на настроение 55% россиян и помогают им справиться со стрессом — об этом стало известно из опроса игровой площадки VK Play около 1,2 тыс. респондентов. Для 37% видеоигры — это шанс окунуться в другую реальность и отвлечься от проблем, четверть находит удовольствие в соревнованиях с другими игроками, 16% благодаря играм развивают воображение, а каждый десятый находит новых друзей.
Лучше всего стресс помогают преодолевать стратегии — об этом заявили 27% опрошенных. На втором месте — пазлы (21%), тройку замыкают симуляторы (20%). По 10% респондентов снимают стресс благодаря экшенам, ролевым играм и спортивным симуляторам. Для трети видеоигры являются неотъемлемой частью социальной жизни, 30% любят чувствовать себя частью команды, а 17% — проявлять качества лидера. В том, что видеоигры способствуют развитию лидерских качеств, уверены 30% опрошенных. Также благодаря играм развиваются навыки критического мышления (47%), улучшается координация и моторные (43%), а также коммуникативные (23%) навыки.