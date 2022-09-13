Геймеры не простили PlayStation уход из России
Московский суд принял коллективный иск 28 пользователей против подразделений Sony в Лондоне и Москве
Хорошевский районный суд Москвы принял иск 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe Limited в Лондоне и московскому офису Sony, сообщают «Ведомости». Истцы могут отозвать заявление до 31 октября.
Коллективный иск к двум представительствам Sony был подан в конце мая. Российские пользователи недовольны ограничением доступа к сервису PlayStation Store. 28 истцов потребовали предоставить доступ к PlayStation Store, а также компенсировать моральный вред каждому на сумму 10 млн руб. Заявители обосновали сумму высокой стоимостью приставки PS5.
Юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалта», который представляет интересы игроков, Станислав Исаков уточнил, что суд должен будет направить уведомления о вызове ответчиков по адресам обоих представительств. Кроме того, юристы уже направили исковое заявление на электронные почты офисов.
К коллективному иску также могут присоединиться другие пользователи, которые считают свои права нарушенными, говорится в заявлении суда. Исаков подтвердил, что они готовы принимать заявления до 31 октября. До этого срока Sony также предложено ответить на претензии. На 31 октября назначена досудебная подготовка к делу.
По данным My.Games (игровое подразделение VK), в 2021 году объем российского рынка видеоигр достиг 177,4 млрд руб.
В мае суд отказался от рассмотрения коллективного иска российских пользователей к Netflix. По мнению заявителей, компания нарушила их потребительские права, отказавшись работать в России. Пользователи требовали выплаты компенсации в размере 60 млн руб.