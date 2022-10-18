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Санкт-Петербург
18.10.2022 18:37

Предприятиям Санкт-Петербурга запретили бронирование сотрудников до конца мобилизации

Пока в Москве и Московской области сворачивают мобилизацию, в Санкт-Петербурге она, наоборот, набирает обороты. Военкоматы города запретили предприятиям бронировать сотрудников

Предприятиям Санкт-Петербурга запретили бронирование сотрудников до конца мобилизации

Пока в Москве и Московской области сворачивают мобилизацию, в Санкт-Петербурге она, наоборот, набирает обороты. Военкоматы города запретили предприятиям бронировать сотрудников до завершения мобилизации, сообщило издание «Фонтанка». Юристы говорят, что это ставит под сомнение право на бронь и тех, кто ее уже получил.

«Фонтанка» публикует фотографию объявления, которое появилось накануне в военкомате Центрального района города. «На весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы», говорится в объявлении.

Военкомат ссылается на приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года. В нем действительно говорится, что работодатели могут бронировать граждан исключительно до начала мобилизации. Сотрудник военкомата сообщил «Фонтанке»: бронирование прекращено во всем городе как минимум до конца октября.

Член Международной правозащитной группы «Агора» адвокат Никифор Иванов не видит в тексте объявления императивного запрета на бронирование сотрудников. Выдачу брони нельзя остановить со ссылкой на один только судебный приказ, потому что это лишь один из десятка документов, которые регулируют режим бронирования. А среди них есть еще федеральные законы, указы президента и постановления правительства. «Поэтому организации вправе, руководствуясь вышеперечисленными нормативными актами, подавать списки для бронирования, а военные комиссариаты должны им дать ответы с указанием, почему не могут (или не хотят) забронировать их сотрудников», – говорит «Агентству» Иванов. Если военкоматы откажутся принимать списки забронированных, то предприятия вправе обжаловать отказы в суде, добавляет он.

Объявление, опубликованное военкоматом, ставит под вопрос право на бронь тех, кто ее уже получил после 21 сентября. «Опираясь на эту логику, нельзя было принимать списки на бронирование с самого начала или необходимо отменить уже принятые решения о бронировании», считает юрист «Агоры».

Причина, по которой военкомат Санкт-Петербурга решил запретить бронирование только спустя месяц после начала «частичной» мобилизации, по мнению Иванова, может быть в том, что число мобилизованных минимально, а получивших бронь - очень велико. «Судя по всему, количество забронированных граждан достигло крайней отметки», полагает юрист.

Документ, описывающий право граждан на бронь, называется «Перечень должностей и профессий». Он непубличный и все, что о нем известно – выдержки, которые публиковали государственные СМИ.
Документ ежегодно пересматривается и предоставляет предприятиям право бронировать работников старше 27 лет, которые «имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий». Кроме того, списки на бронирование подают организации, которые отвечают за оборону государства и жизнедеятельность населения в военное время.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 17 октября, первым из руководителей регионов объявил, что «частичная» мобилизация в столице завершена, а все выданные повестки утрачивают силу. По мнению юристов, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован, региональные власти не обладают полномочиями для остановки призыва, а уже выписанные повестки остаются в силе.

Власти Санкт-Петербурга никаких заявлений о сроках мобилизации не делали. СМИ писали о том, что для выполнения плана по мобилизации в городе проводили облавы в жилых домах и раздавали повестки в поликлинике.

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