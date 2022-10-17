Российский бюджет на 2023 год может недосчитаться 639 млрд рублей доходов
Счетная палата РФ опубликовала заключение на законопроект о федеральном бюджете 2023–2025 годов. Согласно отчету, объем недопоступлений в российский бюджет в 2023 году может составить 0,43% ВВП
Счетная палата РФ опубликовала заключение на законопроект о федеральном бюджете 2023–2025 годов. Согласно отчету, объем недопоступлений в российский бюджет в 2023 году может составить 639 млрд руб., или 0,43% ВВП.
«По оценке Счетной палаты, в 2023–2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 639 млрд руб. (0,43% ВВП), 593,9 млрд руб. (0,37% ВВП) и 617,7 млрд руб. (0,36% ВВП) соответственно»,— говорится в заключенииведомства.
Другие выводы из заключения Счетной палаты:
прогноз поступлений от «малой приватизации», заложенный Минфином РФ, недооценен почти на 1,5 млрд руб.;
показатели заложенного в российский бюджет макропрогноза излишне оптимистичны — в условиях санкций и высокой неопределенности казна рискует недополучить около 2 трлн руб. в ближайшие три года;
существует риск неисполнения параметров госзаимствований в условиях санкционного давления;
в 2024–2025 годах государство планирует снизить расходы на оборону и безопасность и увеличить траты на здравоохранение и обслуживание госдолга;
бюджеты российских регионов в 2023 году могут получить дополнительные доходы в размере 103,1 млрд руб.;
В 2023 году более чем половиной всех бюджетных средств (57,6%.— «Ъ») будут распоряжаться Минфин, Минобороны и МВД России;
Проект бюджета учитывает недостаточно рисков, часть из которых уже реализуется.
Государственный бюджет, согласно проекту, в следующие три года будет дефицитным: в 2023 году –2% к ВВП, в 2024 году и 2025 году –1,4% и –0,7% соответственно. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Отмечается, что переход к уверенному росту экономики запланирован в 2024 году на уровне выше 2%.