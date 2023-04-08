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08.04.2023 12:57

За год войны «дыра» в российском бюджете достигла 7 триллионов рублей

Федеральный бюджет России остается в глубоком дефиците, отчитался в пятницу Минфин.По итогам первого квартала доходы правительства сократились на 21%, до 5,7 трлн рублей

За год войны «дыра» в российском бюджете достигла 7 триллионов рублей

Федеральный бюджет России остается в глубоком дефиците, отчитался в пятницу Минфин, пишет издание The Moscow Times.

По итогам первого квартала доходы правительства сократились на 21%, до 5,7 трлн рублей.

Cборы нефтегазовых налогов обвалились на 45% после того, как «Газпром» отключил газ европейским стран, а потоки российской нефти развернулись на Восток ценой скидок в десятки долларов за баррель.

Ненефтегазовые поступления просели на 3,5% год к году, до 4 трлн рублей. Расходы бюджета при этом подскочили на 34%, до 8 трлн рублей, из которых около трети пришлось на «секретные статьи».

За три месяца бюджет получил 2,4 трлн рублей дефицита. И хотя в марте впервые с ноября прошлого года доходы правительства превысили расходы, месячный профицит - 181 млрд рублей - лишь ненамного уменьшил «дыру» в казне, которая в начале года установила рекорд с конца 1990х.

Накопленным итогом за последние 12 месяцев дефицит федерального бюджета достиг 7 трлн рублей, или почти $90 млрд по текущему курсу, отмечают аналитики MMI.

В попытке найти деньги власти ввели «добровольно-принудительный» сбор на 300 млрд рублей с крупных компаний, начали продажу юаней из золота из Фонда национального благосостояния, а также резко усилили налоговое давление на бизнес. В прошлом году инспекторы ФНС провели больше 10 тысяч проверок, и 95% из них закончились налоговыми претензиями - их общая сумма выросла в 1,8 раза и достигла рекордных 686 млрд рублей.  

Очевидно, что таким образом власти решают проблему бюджетных доходов, пишут аналитики Альфа-банка. В прошлом году свести концы с концами и сгладить санкционный шок для экономики правительству помогли взлетевшие цены на энергоресурсы. «Но в этом году этого не случится», - говорит Александра Прокопенко, бывшая чиновница ЦБ РФ, покинувшая Россию после начала войны.

«В 2023 году нет признаков того, что Россия получит дополнительные доходы», - говорит она. В ближайшие годы «очень вероятным сценарием» будет повышение налогов для корпоративного сектора, полагают в Альфа-банке. 

Минфин сверстал бюджет из расчета, что российская нефть будет стоить $70, а «Газпром» продолжит качать газ в Европу в довоенных объемах. Дефицит казны запланирован на уровне 2,9 трлн рублей, но в реальности составит не менее 5 трлн, прогнозируют в MMI.

«Нефтегазовые доходы бюджета будут восстанавливаться в ближайшие месяцы, благодаря слабому рублю» и изменению формулы расчета нефтяных налогов, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Тем не менее уложиться в дефицит 2% ВВП правительство едва ли сможет, но больше 3% ВВП вряд ли получит, считает он. 

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