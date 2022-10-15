Россияне впервые запросили убежище в Швейцарии для уклонения от мобилизации
Впервые после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября россияне подали заявки о предоставлении убежища в Швейцарии. Избежать мобилизации таким способом пытаются двое москвичей
Впервые после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября россияне подали заявки о предоставлении убежища в Швейцарии. Как уточняет издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на адвоката Вадима Дроздова, избежать мобилизации таким способом пытаются двое москвичей, один из них — по политическим причинам.
«Вячеслав Донченко хочет избежать мобилизации по политическим причинам. Молодой человек родился во Львове, его отец — украинец, который в 2014 году участвовал в боевых действиях (на стороне ВСУ). Сам Донченко несколько раз выходил на антивоенные митинги», — описывается биография одного из претендентов на получение убежища в материале европейской «Новой». Второй запросивший убежище россиянин является выпускником швейцарского вуза Schaffhausen Institute of Technology.
По данным Forbes, после начала мобилизационных мероприятий в России страну покинули около 700 тыс. человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впоследствии назвал данную информацию «уткой». В западных странах нет единой позиции по поводу предоставления убежища гражданам России, пытающимся избежать призыва на военную службу.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что североевропейская страна не будет предоставлять убежище российским мужчинам, поскольку они «должны выступить и заявить, что они против этой войны». Руководство Германии, напротив, заявило о готовности принять бегущих от мобилизации россиян.