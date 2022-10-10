Россияне стали чаще искать в интернете, как сдаться в плен ВСУ
Пик запросов про плен приходится на 2-8 октября, всего запросов исходит от пользователей из Санкт-Петербурга и Московской области. Запрос «Дезертирство» чаще других вводили в поисковик люди из Ингушетии и Карачаево-Черкессии
Россияне стали чаще искать в интернете, как сдаться в плен ВСУ и что грозит за дезертирство, свидетельствует статистика запросов Google, которую обнаружил канал «Может объяснить».
Пик запросов про плен приходится на 2-8 октября, всего запросов исходит от пользователей из Санкт-Петербурга и Московской области. Запрос «Дезертирство» чаще других вводили в поисковик люди из Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Пик запросов приходится на 18-24 сентября, когда Путин объявил о «частичной» мобилизации.
На днях министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным, которых он призвал сдаваться в плен ВСУ, пообещав им безопасность и справедливость.
В украинский плен начали сдаваться первые россияне призванные по мобилизации — личность одного из них, Михаила Куликова, верифицировало издание «Верстка». Для россиян, не желающих воевать, украинцы запустили в Telegram чат-бот «Хочу жить».