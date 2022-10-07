На фоне мобилизации в России вырос спрос на адвокатов, нотариусов, грузчиков и психологов
После 21 сентября спрос россиян на услуги нотариусов вырос в 6,5 раза, спрос на консультации адвокатов — в 1,5 раза. Это следует из исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи»
После 21 сентября спрос россиян на услуги нотариусов вырос в 6,5 раза, спрос на консультации адвокатов — в 1,5 раза. Это следует из исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».
По сравнению с периодом 11–20 сентября россияне стали обращаться к нотариусам на 549% чаще. Наибольший рост спроса зафиксировали в Москве — 570%, а также в Санкт-Петербурге — 861%. Число запросов на услуги адвокатов и юридические консультации выросло на 48%.
Россияне также стали чаще заказывать услуги специалистов по перевозке вещей и грузов: прирост спроса в этой сфере составил 9%. Спрос россиян на психологов, по данным сервиса, с января по сентябрь вырос на 11%.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После этого россияне начали массово уезжать из России. По данным источника Forbes, знакомого с кремлевскими оценками, за две недели (с 21 сентября по 5 октября) из России уехали 700 тыс. человек. В Кремле с такой оценкой не согласились, назвав ее уткой. 5 октября в России было возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.