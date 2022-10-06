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06.10.2022 21:52

ФБК нашел у семьи зампреда правительства Татьяны Голиковой активы на 50 млрд рублей

Семья заместительницы председателя российского правительства и главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой владеет самолетом, четырьмя гольф-клубами, недвижимостью в России, Испании и Португалии, и долями в фармацевтических компаниях

ФБК нашел у семьи зампреда правительства Татьяны Голиковой активы на 50 млрд рублей

Семья заместительницы председателя российского правительства и главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой владеет самолетом, четырьмя гольф-клубами, недвижимостью в России, Испании и Португалии, и долями в фармацевтических компаниях, выяснили сотрудники «Фонда борьбы с коррупцие» Алексея Навального. Общая стоимость активов Голиковой и ее мужа, экс-вице-премьера России Виктора Христенко, оценивается минимум в 50 млрд рублей.

Соратники Навального обнаружили у Голиковой личный самолет Bombardier Challenger 600 стоимостью 2 млрд рублей, на котором она летала за границу во время пандемии коронавируса в 2020 году.

В Подмосковье у семьи Голиковой есть дом площадью 1800 квадратных метров, стоимость которого, по оценке соратников Навального, составляет около 500 млн рублей. На участке расположены пруды, водопады и дом для прислуги площадью 430 квадратных метров. Имущество записано на Виктора Христенко.

Кроме того, пасынок Голиковой, сын ее мужа Владимир Христенко, через сторонние кипрские фирмы владеет российской фармацевтической компанией «Нанолек», которая производит вакцины, включенные в национальный календарь прививок, и за последний год выиграла тендеры на 12 млрд рублей.

Также у семьи Голиковой есть доля в компании «Генериум», крупнейшем производителе вакцины «Спутник V», выяснили расследователи. В 2020 году чистая прибыль компании выросла с 10 до 65 млрд рублей из-за вакцинации от коронавируса.

Есть у семьи и другие активы. В 2017 году муж Голиковой, пишут соратники Навального, через свои компании купил три гольф-клуба в России, стоимость которых они оценили в 7 млрд рублей. Кроме того, Виктор Христенко через российскую компанию владеет гольф-клубом в Испании, на побережье Средиземного моря. Расследователи оценили его стоимость в 3 млрд рублей.

Вместе с ним в Испании семья владеет виллами, включающими семь домов стоимостью от 9,2 до 18 млн евро. Эта собственность записана на португальскую фирму, которая также владеет дачами Голиковой в самой Португалии. По данным команды Навального, их стоимость — минимум 1,2 и 3,5 млн евро.

Кроме того, в 2019 году компания сына Виктора Христенко инвестировала 51 млн евро в реконструкцию пятизвездочного отеля La Voile d'Or и прилагающейся к нему виллы Ave Maria на лазурном берегу недалеко от Ниццы, а в 2022 году принадлежащая ему фирма купила на аукционе здание гостиницы на Патриарших прудах в Москве за 2,7 млрд рублей.

Как отмечают расследователи, Голикова и ее семья до сих пор не находятся под европейскими санкциями.

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