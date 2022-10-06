Семьям мобилизованных раздают дрова
Власти Бурятии начали раздавать дрова семьям мобилизованных на войну в Украину. Одна семья может рассчитывать на 10 кубометров дров, а проживающие в районах Крайнего Севера получат до 20 кубометров
Власти Бурятии начали раздавать дрова семьям мобилизованных на войну в Украину. Одна семья может рассчитывать на 10 кубометров дров, а проживающие в районах Крайнего Севера получат до 20 кубометров, пишет «Сибирьмедиа».
Для этого в администрациях каждого района республики созданы специальные комиссии, которые выезжают на подворья и оценивают нуждаемость в дровах конкретного семейства. Правительство объяснило свое решение тем, что «на период отсутствия мужа жене не к кому обратиться за помощью в заготовке дров». Также помощь дровами получают одинокие матери и пожилые родители мобилизованных граждан.
Ранее в соседней Тыве, которая считается самым бедным регионом России, семьям мобилизованных пообещали выдавать по живому барану, а также дрова, мешок картофеля и муку.
«Всего было передано 91 голова МРС. В Бай-Тайгинском районе вместе с баранами членам семей сограждан, направленных на частичную мобилизацию, выдавали картофель», – сообщила пресс-служба правительства 30 сентября, уточнив, что это лишь часть мер государственной поддержки для призывников на фронт в Украину.
Вслед за Тывой к раздаче материальных благ семьям мобилизованных присоединилась Сахалинская область. По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Михаила Шувалова, каждой семье за призывника будет полагаться по 5-6 кг свежемороженой рыбы. Это стало возможно благодаря рыбопромышленникам, которые выделили региону около 9 тонн камбалы, минтая и кеты в рамках проекта «Доступная рыба». Всего рыбой будут поощрены около 1800 семей сахалинских призывников.
Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию 21 сентября. По состоянию на 4 октября Минобороны РФ призвало более 200 тыс. человек, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Ранее он утверждал, что всего предполагается мобилизовать 300 тыс. «резервистов», или 1% от мобилизационного ресурса.
Однако Кремль распорядился набрать в лояльных регионах в среднем в 2,5 раза больше мужчин. Это затронуло в основном бедные и удаленные от центра регионы, а также национальные республики. Так, в Красноярском крае мобилизовали почти 5,5% запасников (28 тыс. человек), в Бурятии – 3,7%, в Дагестане – 2,6%, в Калмыкии – 2,2%.