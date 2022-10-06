Российским мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение
Мобилизованным не компенсируют покупку собственного обмундирования и медикаментов. Как объяснило правительство, призванных обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д».
Власти не будут компенсировать мобилизованным покупку собственного обмундирования и медикаментов. Как объяснило правительство, призванных обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д».
«Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении сайта правительства «Объясняем.рф».
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. На этом фоне спрос на военную одежду и снаряжение вырос до 40%. Мобилизованные некоторых регионов жаловались на отсутствие экипировки. В связи с этим, например, на Сахалине военную форму закупило региональное правительство. Правительство считает незаконным требование к мобилизованным самим покупать экипировку.