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06.10.2022 11:37

Российским мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение

Мобилизованным не компенсируют покупку собственного обмундирования и медикаментов. Как объяснило правительство, призванных обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д».

Российским мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение

Власти не будут компенсировать мобилизованным покупку собственного обмундирования и медикаментов. Как объяснило правительство, призванных обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д».

«Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении сайта правительства «Объясняем.рф».

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. На этом фоне спрос на военную одежду и снаряжение вырос до 40%. Мобилизованные некоторых регионов жаловались на отсутствие экипировки. В связи с этим, например, на Сахалине военную форму закупило региональное правительство. Правительство считает незаконным требование к мобилизованным самим покупать экипировку.

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