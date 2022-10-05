Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
Только за последние двое суток — 3 и 4 октября, в Москве по камерам установили как минимум 10 мужчин, которые подозреваются в «уклонении от мобилизации»
.Мужчин задерживают, доставляют в отделения МВД, а оттуда передают сотрудникам военкоматов.
Так, по данным телеграм-канала ASTRA, только за последние двое суток — 3 и 4 октября, в Москве по камерам установили как минимум 10 мужчин, которые подозреваются в «уклонении от мобилизации». Четверых из них полицейские задержали и передали сотрудникам военкоматов.
Так, 25-летнего Кирилла вычисли по камере, установленной на подъезде его дома. Наряд полицейских пришёл к молодому человеку домой, сотрудники ППС задержали его и отвезли на своей служебной машине в военный комиссариат по Академическому району Москвы. Дальнейшая судьба молодого человека неизвестна.
21-летнего Михаила также вычислили по камерам, задержали и доставили в ОМВД по Останкинскому району Москвы. Оттуда молодого человека увезли в Бабушкинский военкомат. Его дальнейшая судьба также неизвестна.
25-летнего Евгения после вычисления по камерам задержал полицейский 7-отдела УВД на Московском метрополитене. Что с парнем было дальше — также неизвестно.
30-летнего Ивана задержали у подъезда его дома и отвезли в ОМВД по району Печатники. Однако там выяснилось, что явка в военкомат мужчине назначена лишь на следующий день, и его отпустили;
Остальным молодым людям повезло больше, их не не задерживали:
— К 28-летнему Павлу домой приехали полицейские, однако дверь открыла его бабушка и сказала, что внук по прописке не живет. Участковый теперь проводит по данному факту проверку;
— 22-летнего Алексея вычисли по камерам в тот момент, когда он зашёл в свой подъезд. Полицейские МВД Жулебинского района Москвы сразу же отправились на место. Однако дверь им никто не открыл и сотрудники были вынуждены уехать ни с чем. При этом наряды полиции всего района ориентировали на задержание Алексея;
— К 24-летнему Сергею полицейские пришли домой, но выяснили, что молодой человек уже сходил в военкомат;
— 28-летний Максим пояснил, что он служит по контракту и частичной мобилизации не подлежит;
— 28-летний Иван прибывшим к нему домой полицейским сказал, что он стоит на спецучете в военкомате, то есть, имеет бронь от мобилизации.
В случае с ещё одним вычисленным по камерам мужчиной выяснилось, что он является полицейским. Об этом Вадим С. заявил своим коллегам после того, как они его задержали.