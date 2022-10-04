На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг рыбы
В дополнение к 300-тысячным выплатам, а также социально-психологической помощи семьям жителей Сахалина, мобилизованных для участия в СВО, власти региона заявили о бесплатной раздаче рыбы
В дополнение к 300-тысячным выплатам, а также социально-психологической помощи семьям жителей Сахалина, мобилизованных для участия в СВО, власти региона заявили о бесплатной раздаче рыбы. Предполагается, что каждая семья получит по 5 кг свежемороженой камбалы, минтая и кеты. На эти цели островные рыбопромышленники выделили 9 тонн морской продукции.
«В ближайшее время волонтеры, а их около 180 человек, займутся доставкой рыбы в семьи мобилизованных жителей по всей территории Сахалинской области», — заявил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Михаил Шувалов.
Кроме того, семьи мобилизованных островитян посещают волонтеры программы «Мы вместе» — региональный штаб был открыт несколько дней назад.
«Добровольцы помогают на полигонах, на пунктах призыва, оказывают помощь мобилизованным и их семьям. Волонтеры-медики предоставляют психологическую помощь тем, кто в ней нуждается. На данный момент штаб курирует 412 сахалинских семей»,— рассказал руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Волонтеры и соцработники уже прошли по квартирам, где живут семьи мобилизованных, и спросили, нужна ли какая-то помощь. Как рассказал заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук, они посетили уже более 1 тыс. семей, из них только половина выразила потребность в помощи. Кто-то просил поддержки в заготовке дров и угля на зиму, другие рассказали о ступеньках в подъезде, которые давно нужно отремонтировать. Были вопросы про сохранение рабочих мест мобилизованных, кредитные каникулы и психологическую помощь. Но абсолютное большинство вопросов касалось социальных выплат.
В конце сентября правительство Сахалинской области объявило о выплате по 300 тыс. руб. семьям мобилизованных. Однако до сих пор не ясен порядок получения помощи.