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02.10.2022 16:05

Число дел за уклонение от армии с весны вышло на максимум за 10 лет

Число уголовных дел, заведенных по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 года и поступивших в суды к 20 сентября, достигло максимума за десять лет

Число дел за уклонение от армии с весны вышло на максимум за 10 лет

Число уголовных дел, заведенных по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 года и поступивших в суды к 20 сентября, достигло максимума за десять лет, но после объявления частичной мобилизации количество дел резко перестало расти. Это следует из базы данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данных из базы Мосгорсуда.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля и закончился 15 июля (кроме регионов Крайнего Севера и приравненных к нему, где он начался 1 мая). В армию планировалось призвать 134 500 человек. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что это меньше, чем в весенний призыв предыдущего года, когда в армию отправились 134 650 человек.

В период с 1 мая (с отсрочкой в месяц после начала призывной кампании на основной части России) по 20 сентября этого года в российские суды поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной и гражданской).

Это больше, чем за тот же период любого другого года, начиная с 2013-го. Максимально близко к показателю 2022 года приблизился предыдущий, 2021 год — тогда в суды поступили 385 дел. В остальные годы число дел было менее 350, а в 2020-м, 2016-м и 2013-м — менее 300.

Однако после 20 сентября уголовные дела в суды резко перестали поступать. Так, с 21 сентября по 30 сентября было зарегистрировано лишь три дела, тогда как в 2021 году за тот же период их было 39, в 2020-м — 35, в 2019-м — 31, в 2018-м — 28.

Как мы считали

В выборку вошли уголовные дела, поступившие в федеральные суды общей юрисдикции в период с 1 мая по 20 сентября по ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Часть 1 этой статьи (уклонение от прохождения военной службы) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет. По части 2 (уклонение от прохождения гражданской службы) возможно наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб., обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до шести месяцев.

В выборку вошли только дела первой инстанции, без учета апелляций и кассаций.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию на фоне проведения военных действий в Украине. Министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что планируется призвать 300 тыс. человек из состоящих на воинском учете в запасе.

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