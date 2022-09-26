Пригожин подтвердил свою причастность к «ЧВК Вагнера» и рассказал о ее создании в 2014 году
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», рассказал, что «ЧВК Вагнера» была создана им весной 2014 года, «когда начался геноцид русского населения Донбасса»
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», рассказал, что «ЧВК Вагнера» была создана им весной 2014 года, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». Его заявление опубликовано пресс-службой компании «Конкорд» в ответ на запрос редакции издания «Блокнот», которая уточняет, почему Пригожин перестал скрывать свою причастность к ЧВК.
По словам Пригожина, в 2014 году он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, он занялся этим сам.
«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер»», — цитирует пресс-служба Пригожина.
Пригожин заявил, что только благодаря отваге и мужеству набранных им бойцов стало возможно «освобождение» луганского аэропорта и многих других территорий, «а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР».
«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — добавил Пригожин.