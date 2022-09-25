В СПЧ предложили увеличить призывной возраст для натурализованных иностранцев до 50 лет
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что для получивших гражданство РФ иностранцев необходимо увеличить призывной возраст до 45–50 лет
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что для получивших гражданство РФ иностранцев необходимо увеличить призывной возраст до 45–50 лет. При этом он уточнил, что в таком случае иностранцев, получивших гражданство России, не будут сразу мобилизовать, так как «это было бы дискриминацией».
«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — сказал Вячеслав Фадеев (цитата по Telegram-каналу СПЧ). Он отметил, что после 27 лет натурализованные граждане уже не попадают под призыв в армию.
По его словам, речи о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев не идет. «В Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас»,— сказал Вячеслав Фадеев.
Согласно законам Израиля, репатриированные девушки старше 20 лет и молодые люди старше 30 лет с детьми не являются военнообязанными и не призываются в армию Израиля. При желании они могут пройти добровольную службу. Для остальных новых репатриантов действует отсрочка от службы в армии: их срочная служба начинается не менее, чем через 12 месяцев после репатриации, резервистская — не менее, чем через 24 месяца.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны России заявляло, что собирается призвать 300 тыс. мужчин с общевойсковыми специальностями: стрелков, артиллеристов, танкистов, механиков, водителей-механиков. На службу по мобилизации призывают мужчин с воинскими званиями рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.