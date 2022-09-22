Российский сенатор предложила призывать в армию с плоскостопием и сколиозом
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что ряд заболеваний, препятствующих признанию гражданина годным для воинской службы, следует исключить из медицинских критериев
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что ряд заболеваний, препятствующих признанию гражданина годным для воинской службы, следует исключить из медицинских критериев. Говоря о заболеваниях, которые «вполне можно признать не препятствующими призыву», она упомянула плоскостопие и сколиоз.
«Необходимо обновить критерии годности к военной службе: исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе… Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — рассказала Ковитиди.
Вчера, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По утверждению министра обороны Сергея Шойгу, она затронет 300 тыс. россиян.