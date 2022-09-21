Казахстан и Армения отказываются от приема карт «Мир»
Карты платежной системы «Мир» столкнулись с новыми сложностями: теперь их перестали принимать банки Армении, Казахстана и Вьетнама. Причина отказа работы с российской платежной системой — санкции США и европейских стран
Карты платежной системы «Мир» столкнулись с новыми сложностями: теперь их перестали принимать банки Армении, Казахстана и Вьетнама. Об этом пишет «The Insider» со ссылкой на представителей финансовых организаций. Причина отказа работы с российской платежной системой — санкции США и европейских стран: банки опасаются попасть под вторичные ограничения и не готовы рисковать ради сотрудничества с российской системой.
Армения полностью остановила обслуживание карт «Мир». Местный Центробанк оставил за каждым коммерческим банком право самостоятельно решать и оценивать риски сотрудничества с российской платежной системой, однако местные банки не стали рисковать и обслуживание карт прекратили. Аналогичные меры в отношении карт «Мир» приняли в крупнейшем банке Казахстана «Халык» и в одном из крупнейших банков Вьетнама BIDV — карты «Мир» ими более не обслуживаются.
На фоне массовых отказов от сотрудничества на сайте платежной системы «Мир» пропал раздел, в котором ранее указывалась география приема карт за пределами России. Теперь этой информации на сайте просто нет, в разделе говорится только о работе системы внутри России. Ранее на сайте утверждалось, что картами «Мир» можно воспользоваться в восьми странах.
Проблемы у российской платежной системы начались после угроз со стороны США и Европейского союза в адрес Турции, чьи крупнейшие банки активизировали работу с системой «Мир». Однако после предупреждения западных стран по поводу сотрудничества с Россией и возможной помощи в обходе санкций турецкие банки начали отказываться иметь дело с картой «Мир»: риски вторичных санкций перевешивают выгоду от сотрудничества с ней.