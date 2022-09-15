США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
Минфин США пригрозил неамериканским финансовым компаниям ограничениями при заключении контрактов с НСПК, потому что они таким образом могут поддержать «усилия России по обходу санкций США»
Минфин США готов ввести санкции за поддержку расширения работы Национальной системы платежных карт (НСПК) и платежной системы «Мир» за пределами России. Ведомство пригрозило неамериканским финансовым компаниям ограничениями при заключении контрактов с НСПК, потому что они таким образом могут поддержать «усилия России по обходу санкций США».
Карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США готово использовать эти целевые полномочия в ответ на поддержку уклонения РФ от санкций, что включает попытки РФ расширить использование НСПК или национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ», — говорится на сайте Минфина США. Уточняется, что сама НСПК не находится в санкционных списках. Однако сегодня, 15 сентября, под санкции попал гендиректор системы Владимир Комлев.
США сегодня расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали больше 40 физических и 30 юридических лиц, в том числе помощник президента Максим Орешкин, бывший и действующий руководители НРД Эдди Астанин и Виктор Жидков. Санкции введены против «Байкал электроникс», разработчика компьютерных процессоров «Байкал». Это очередной пакет санкций США за военную операцию России на Украине, которая проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля.