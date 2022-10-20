Еще четыре киргизских банка приостановили обслуживание карт «Мир»
Ранее обслуживание карт «Мир» приостановили киргизские банки Бакай банк, Доскредобанк и банк «Компаньон». В Национальном банке республики заявили, что банки самостоятельно решают, сотрудничать ли с той или иной платежной системой
Киргизские банки Халык банк, Демир банк, «Кыргызстан» и Банк Азии временно приостановили проведение операций с российскими картами «Мир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службы по связям с клиентами банков, а также на сообщения с официальных сайтов финансовых учреждений.
«Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS терминалах Банка»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка Азии. На сайте банка «Кыргызстан» отмечается, что в финансовом учреждении решили приостановить обслуживание лишь некоторых российских банков, список которых опубликован в сообщении.
Всего в Киргизии функционируют 23 местных коммерческих банка, некоторые из которых ранее и не обслуживали карты «Мир». На данный момент с российские карты «Мир» продолжают принимать следующие банки: РСК-банк, Капитал банк, Керемет банк, Оптима банк, Толубай банк, Бай-Тушум, Кыргызкоммерцбанк и Кыргызский инвестиционно-кредитный банк.
Ранее обслуживание карт «Мир» приостановили киргизские банки Бакай банк, Доскредобанк и банк «Компаньон». В Национальном банке республики заявили, что банки самостоятельно решают, сотрудничать ли с той или иной платежной системой.
15 сентября в Минфине США пригрозили санкциями за поддержку расширения работы Национальной системы платежных карт (НСПК) и платежной системы «Мир» за пределами России. Из-за этого от обслуживания карт отказались работать банки Шри-Ланки и крупнейшие банки Турции, а в Анкаре предложили разработать альтернативу системе «Мир».