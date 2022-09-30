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платежные системы
Анастасия Тороп
«Novaya.media»
30.09.2022 21:29

Идите с «Миром»!

Почему иностранные банки продолжают отказываться от российской платежной системы

Идите с «Миром»!

После того, как Visa и Mastercard перестали обслуживать российских клиентов на фоне ситуации в Украине, платежная система «Мир» стала самым простым из оставшихся у россиян способов воспользоваться деньгами за границей. В отличие от карт китайской платежной системы UnionPay, которые оформить в российских банках было в разы сложнее и дороже, «Мир» хоть и с перебоями, но работал в 11 странах. Карты принимались далеко не во всех терминалах оплаты, но как минимум найти банкомат, чтобы снять наличные деньги в местной валюте было можно. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

Ситуация стала меняться незадолго до объявления в России частичной мобилизации: иностранные банки начали массово отказываться от использования «Мира». «Новая газета» — о том, почему так произошло и где еще продолжает работать российская платежная система.

Закрыть лазейки

Крупные турецкие банки Isbank и Denizbank перестали работать с российской платежной системой «Мир» 19 сентября. Решение о приостановке сотрудничества было принято из-за возможных санкций против тех, кто способствует распространению использования «Мира» за пределами России.

Давление на Турцию оказывали США и Евросоюз, опасаясь, что работа российской платежной системы за границей способствует обходу западных санкций, писала Financial Times.

«Нужно закрыть лазейки», — сказал источник издания, участвовавший в переговорах между ЕС и США. Он подчеркнул, что главной «лазейкой» является Турция.

Еще 15 сентября министерство финансов США объявило, что готово вводить санкции против тех, кто участвует в обходе Россией санкций, в том числе сотрудничая с Национальной системой платежных карт (НСПК), выступающей оператором «Мира». В этот же день минфин США внес главу НСПК Владимира Комлева в санкционный список.

Вскоре помимо турецких банков использование российской платежной системы полностью приостановили в Узбекистане, а также в некоторых банках Казахстана и Вьетнама.

Приостановку работы «Мира» в Узбекистане объясняют техническими причинами, однако дата возобновления обслуживания не сообщается.

Тогда же появились сообщения, что карта «Мир» не работает и в Армении, но Центробанк этой страны заявил, что никаких ограничений не вводилось.

На территории Турции российскими картами можно было воспользоваться вплоть до вечера 28 сентября. Тогда последние три турецких банка — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank — отказались от сотрудничества с российской платежной системой.

Альтернативный «Мир»

Из-за прекращения работы российской платежной системы на территории Турции страдают не только россияне, но и туристическая сфера.

Как пишет турецкая газета Sabah, представители туриндустрии Турции задались вопросом, как россияне будут расплачиваться в магазинах и ресторанах за пределами отелей. Если с оплатой туристических путевок проблем не возникнет — их, как и раньше, можно будет оплатить рублями через агрегаторы и турагентства, то из-за отсутствия работающих банковских карт расходы россиян могут резко сократиться, приводит Sabah опасения представителей туриндустрии.

Потери могут быть весомые, ведь в 2022 году по карте «Мир» россияне потратили в Турции 500 млн долларов, приводит банковские данные газета.

Поэтому в Турции планируют запустить для российских туристов систему депозитных карт — «билетных карт», которые будут действовать во время отдыха в стране, выяснила Sabah. Такую карту россияне смогут оплачивать рублями в России вместе с турпакетами, а затем использовать ее для оплаты покупок и услуг.

О том, что в скором времени в Турции представят альтернативу картам «Мир», сообщали также источники турецкого издания Aydinlik. Создание новой платежной системы обсуждалось на совещании президента Реджепа Тайипа Эрдогана с чиновниками и другими официальными лицами еще 23 сентября, писало издание.

Такая альтернатива будет на руку и российским туристическим компаниям, так как «Мир» позволял россиянам бронировать жилье самостоятельно. Теперь же они будут вынуждены чаще обращаться к туроператорам,

уверен координатор по странам СНГ туроператора Pegas Touristik Орхан Санкары.

Другие ограничения

Очевидно, что ограничения на работу «Мира» за границей повлияют не только на российских туристов, но и на тех, кто в срочном порядке уехал из-за объявления частичной мобилизации. Сейчас «Миром» все еще можно воспользоваться в восьми странах —

в Беларуси, Армении, Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и очень ограниченно в ОАЭ. А также на территории непризнанной Абхазии.

В НСПК постоянно говорят о планах развивать присутствие платежной системы в других странах, но эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что предупреждение США о возможных санкциях за сотрудничество с «Миром» может не только затормозить расширение географии приема российских карт, но и полностью остановить сотрудничество с российской платежной системой.

Другие способы выведения денег из России также оказались под угрозой.

Так, карту UnionPay не могут выпускать российские банки, попавшие под санкции (например, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк), а те карты, что уже были выпущены, с апреля не работают за границей.

Китайская платежная система отказалась работать с такими банками из-за риска вторичных санкций. UnionPay, как и «Мир», работают не везде, и в основном в тех странах, куда часто ездят китайские туристы.

UnionPay есть лишь у десяти, в основном не очень крупных российских банков, а, например, Тинькофф такие карты так и не выпустил. Среди банков, что выпускают UnionPay, самая низкая стоимость обслуживания у «Солидарности» — 2500 рублей в год за рублевую карту, и 30 евро — за счет в евро. Из-за большого спроса на карты UnionPay в «Солидарности» в отделениях банка большие очереди.

Кроме того, по данным Bloomberg и CoinDesk, Евросоюз планирует включить в восьмой пакет санкций запрет на использование россиянами европейских криптовалютных сервисов, через которые можно вывести деньги из России на зарубежный счет.

Еще в апреле Евросоюз запретил россиянам хранить на криптокошельках более десяти тысяч евро. Этим условиям подчиняется, в частности, крупнейшая криптобиржа Binance.

Если ограничения на пользование криптовалютных сервисов для россиян вступят в силу, то выводить деньги за рубеж станет еще труднее. Среди самых распространенных останутся онлайн-обменники, использование которых несет в себе риски блокировки счета, а также сервисы международных денежных переводов. У них также множество минусов: от сроков перевода до ограничений по количеству выводимых средств в месяц.

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