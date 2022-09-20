Юлия Шестун: «А моих детей мучить и мстить им не шизофрения»?
В четверг в Серпухове продолжится слушание дела по иску Росимущества к семье экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна о выселении из единственного жилья
В четверг в Серпухове продолжится слушание дела по иску Росимущества к семье экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна о выселении из единственного жилья.
Дело довольно резонансное, вызвавшее интерес региональной и федеральной прессы, но при этом довольно странным кажется тот факт, что на официальном сайте суда информация об этом гражданском деле выглядит, словно засекреченная - изъяты имена ответчиков.
Сегодня Юлия Шестун в своих соцсетях обнародовала пост, посвящённый предстоящему 22 сентября заседанию. Вот несколько цитат: «Пятый год как у моих детей забрали отца и продолжают забирать детство. Сейчас хотят выкинуть на улицу из единственного жилья.
Шизофрения, говорите, санкции против детей Рамзана Кадырова вводить?! А моих детей мучить и мстить им не шизофрения?!» (Здесь Юлия Шестну даёт отсыл к словам российского президента Владимира Путина «Санкции против детей главы Чечни Рамзана Кадырова — это шизофрения», сказанных им 16 сентября на пресс-конференции по итогам саммита ШОС-2022).
Напомним, в четверг федеральный судья Сергей Крючков будет рассматривать уже объединённый иск. «...Суд рассмотрит иск по выселению моих детей и 86-летней матери Александра Шестуна. Пожалуйста, приходите поддержать нашу семью». Московская область, Серпухов, ул. Ворошилова, 186. Начало в 16.30», - написала Юлия Шестун в соцсетях.