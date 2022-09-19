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19 сентября 2022, 21:22

Антивоенный пост Аллы Пугачевой собрал рекордное количество лайков

Пост Аллы Пугачевой в инстаграме, в котором она поддержала своего мужа Максима Галкина после внесения в реестр «иноагентов» и выступила за «прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели», набрал 700 тысяч лайков менее чем за сутки

Антивоенный пост Аллы Пугачевой собрал рекордное количество лайков

Пост Аллы Пугачевой в инстаграме, в котором она поддержала своего мужа Максима Галкина после внесения в реестр «иноагентов» и выступила за «прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели», набрал 700 тысяч лайков (на момент публикации) менее чем за сутки, пишет издание «Агентство». Это значительно больше, чем ранее собирали даже самые популярные публикации певицы.

Ранее потолком для постов Пугачевой в инстаграме был уровень в 300-400 тысяч лайков. Например, опубликованное в начале марта видео, в котором певица сказала, что не навсегда уехала из России, набрал 329 тысяч лайков, а февральское видео с комментарием о критических высказываниях в ее адрес — 399 тысяч, фотография с Максимом Галкиным 2019 года — 341 тысячу.

Антивоенная позиция медийных знаменитостей способна серьезно увеличить их поддержку, свидетельствует исследование «Ромира» российских инфлюенсеров. Как следует из этого исследования, лидер ДДТ Юрий Шевчук, заявивший во время концерта в Уфе, что «Родина – это не жопа президента», с зимы поднялся с 136 до 26 местов в рейтинге лидеров общественного мнения по версии «Ромира». Подробнее здесь.
Контекст. Пугачева опубликовала свой пост после того, как в пятницу Минюст внес в реестр физлиц-«иноагентов» ее мужа, телеведущего Максима Галкина.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

Прокремлевские СМИ подвергли Пугачеву цензуре, рассказывая о ее посте.

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