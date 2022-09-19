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19 сентября 2022, 01:00

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за Галкиным

Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за Галкиным

Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов ранее на этой неделе. Телеведущий, комментируя решение российского ведомства в соцсетях, заявил, что иноагентом себя не считает, однако, поскольку в этом перечне находится «в компании очень достойных людей», обещает «торжественно шлепать этот знак у себя на лбу».

Галкин также подчеркнул, что не занимается политической деятельностью и не получает финансирование с Украины. «Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. <...> Я не торгую своим мнением, я им делюсь бескорыстно и говорю то, что меня волнует, и буду говорить, и считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в конституции», — отметил он.

Галкин ранее неоднократно выступал против российской «военной спецоперации»* на Украине. В марте он и Пугачева покинули Россию. Позднее стало известно, что Пугачева вернулась в страну. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что не слышал «ни одного [неприемлемого] заявления» от Пугачевой, тогда как Галкин «делал очень плохие заявления». «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — указал тогда представитель Кремля.

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