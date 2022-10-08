Минюст объявил рэпера Оксимирона иностранным агентом
В указании Минюста отмечается, что иностранное финансирование приходит рэперу из Украины, а причиной включения в реестр стало осуществление политической деятельности
Минюст добавил рэпера Оксимирона в список физлиц-иноагентов, следует из списка на сайте ведомства.
В указании Минюста отмечается, что иностранное финансирование приходит рэперу из Украины, а причиной включения в реестр стало осуществление политической деятельности.
Рэпер, настоящее имя которого Мирон Федоров, уехал из России после начала «военное спецоперации» на Украине.
Также список иноагентов пополнили писатель Дмитрий Глуховский и социолог Искандер Ясавеев как СМИ-иноагенты, журналистка Евгения Балтатарова, «Ресурсный центр для ЛГБТ» как незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функцию иностранного агента и активистки Ирина Сторожева и Алена Попова.
В конце августа прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими. В пресс-службе ведомства пояснили, что в одном из его произведений «оправдывается насилие».