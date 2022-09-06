Российские радиостанции перестали ставить песни «неправильных» украинских исполнителей. «Правильные» избежали цензуры
Украинские звезды, высказавшиеся против войны, исчезли из эфиров российских станций. В числе запрещенных оказались Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Kazka
Как обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить», украинские звезды, высказавшиеся против войны, исчезли из эфиров российских станций. В числе запрещенных оказались Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Kazka. Все они высказались против вторжения РФ в Украину еще в конце февраля — начале марта. После чего полностью исчезли из радиоэфира.
До этого артисты ротировались с завидной регулярностью — например, «Стыцамен» Ивана Дорна с 2015 года прозвучал больше 7 тыс. раз. А после 2 марта — ни разу (тогда он начал активно поддерживать ВСУ). Такая же история произошла и со Светланой Лободой — например, ее песню «К черту любовь» в последний раз поставили 13 марта — и то не в федеральном, а региональном эфире. Остальные хиты также пропали из эфира.
Украинские артисты, которые молчат о войне, избежали цензуры. Среди них — Ани Лорак, Елка, Maruv и другие. Их песни свободно звучат на российском радио.