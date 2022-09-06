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06 сентября 2022, 12:31

Россиянам добавят еще один сбор за газ, что бы компенсировать остановку поставок в Европу

Депутаты подготовили законопроект об оснащении газифицированных домов газоанализаторами. Это приборы, которые извещают об утечке или перекрывают газ в случае ЧП

Россиянам добавят еще один сбор за газ, что бы компенсировать остановку поставок в Европу

Депутаты подготовили законопроект об оснащении газифицированных домов газоанализаторами. Это приборы, которые извещают об утечке или перекрывают газ в случае ЧП. Их стоимость, установку, проверку и обслуживание включат в тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Таким образом платеж за газ увеличится на 1–5%, пишут «Известия».

Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Если его примут, газоанализаторы будут устанавливать во всех газифицированных квартирах в рамках очереди. Планируется, что этим займутся компании, поставляющие топливо в дома. Например, в Москве, где газом пользуются 1,8 млн семей, устанавливать приборы будет «Мосгаз».

Депутаты считают, что законопроект поможет бороться с регулярными авариями. Сейчас договоры на обслуживание газового оборудования собственники должны подписывать сами. Расходы оплачивают отдельно от тарифа. Такие соглашения отсутствуют у 60% владельцев жилья в стране, и оборудование в их домах не проверяется годами. В 2020 году при использовании бытового газа произошло 11,6 тысяч происшествий.

Газоанализаторы с установкой стоят 3500 рублей; с клапаном, который перекрывает подачу в случае утечки — 5500 рублей, сообщила председатель подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Надежда Казанцева.

По оценкам эксперта комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павла Склянчука, в России около 600 тысяч газифицированных многоквартирных домов (27% от общего числа в 2,2 млн). Он считает, что установка нового прибора увеличит платеж за газ примерно 1%, а вместе с обслуживанием и проверкой — до 5%. Эксперт также отметил, что в среднем для семьи из трех человек с плитой и водонагревателем стоимость газа обходится примерно в 1500-2000 рублей в месяц.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что тарифы на ЖКУ вырастут на 100–150 рублей. По его словам, газоанализаторы стоят от 500 до 2000 рублей. Срок их эксплуатации — 10–12 лет, технический осмотр проводится раз в год.

При этом член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян не исключает ситуаций «хотели как лучше, а получилось, как всегда». По ее мнению, в особенности это касается старых домов, где техническая возможность установки и обслуживания газоанализаторов нуждается в проработке. «Также открытым остается вопрос о добросовестности тех компаний, которые будут ставить газоанализаторы, кто будет следить за их работой», — пояснила Киракосян.

2 сентября «Газпром» объявил о бессрочной остановке «Северного потока» — крупнейшего маршрута для транспортировки газа из России в Европу. В компании сослались на неисправность турбины Siemens — последнего перекачивающего агрегата, который остался на трубопроводе и позволял загрузить его на 20% мощности.

При этом ненужный Европе газ компания начала сжигать: газовый факел вблизи финской границы у компрессорной станции «Портовая» горит с середины июня, и за это время он спалил сырья на $600 млн, по оценке Rystad Energy.

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