Доля ипотеки в долгах россиян по кредитам впервые составила 51%
2022 год для рынка розницы стал переломным: ипотечный портфель на рынке впервые превысит неипотечный. Тренд в дальнейшем будет только усиливаться
Впервые в истории 51% долгов россиян по кредитам приходится на ипотеку. Она превысила задолженность по другим видам займов. Эксперты считают, что тенденция будет усиливаться, и подчеркивают, что в развитых странах доля ипотека составляет более 60%.
Более половины розничного портфеля (51%) российских банков летом заняли ипотечные кредиты, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ВТБ. Из статистики Банка России следует, что на 1 июля объем выданной в России ипотеки оценивался в 12,74 трлн руб. Розничные кредиты в целом составили 25,57 трлн руб.
2022 год для рынка розницы стал переломным: ипотечный портфель на рынке впервые превысит неипотечный, объясняет зампред ВТБ Анатолий Печатников. Он отметил, что тренд в дальнейшем будет только усиливаться.
По прогнозам Печатникова, в конце 2022 года доля ипотеки достигнет 53% — портфель жилищных ссуд с учетом сделок секьюритизации достигнет 14,8 трлн руб., а всех остальных розничных — 12,9 трлн руб.
По данным ЦБ, в начале 2022 года 37,3 млн граждан имели долги перед банками, из них 9,4 млн — по ипотеке. В среднем на одного ипотечного заемщика приходится 1,73 кредита, а средний размер задолженности по ним (с учетом распределения долга на созаемщиков) — 0,91 млн руб., отмечает регулятор. Чаще всего ипотеку берут в Тюменской области, Удмуртии и Чувашской республике.
Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг объясняет, что в развитых странах доля ипотеки в портфеле задолженности населения перед банками составляет в среднем более 60%, в некоторых — превышает 80%. Эксперт подчеркивает, что рост ипотечной доли позитивно влияет на стабильность всей финансовой системы.
Несмотря на тренд, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что в России не так широк круг лиц, кому ипотека доступна. Он объясняет, что есть жесткие требования к заемщикам, в том числе высокий первоначальный взнос.
По данным аналитиков «Дом.РФ», 2021 год стал самым удачным для российского рынка ипотеки — банки выдали 1,9 млн жилищных кредитов на 5,7 трлн руб. За год ипотечный портфель показал рост на 26,4%.
По данным «Сбера», количество займов, которые были выданы на покупку частного дома, выросло в 4,5 раза, до 15 млрд руб. Рост связали с расширением программ кредитования.