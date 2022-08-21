Задолженность россиян по кредитным картам достигла исторического максимума
Общая задолженность россиян по кредитным картам за период январь-июль 2022 года впервые превысила 1,5 трлн руб. По сравнению с июнем она увеличилась на 2%
Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что общая задолженность россиян по кредитным картам в 2022 году превысила 1,5 трлн руб. При этом июльский показатель стал историческим максимумом — 185,3 млрд руб.
Общая задолженность россиян по кредитным картам за период январь-июль 2022 года впервые превысила 1,5 трлн руб. По сравнению с июнем она увеличилась на 2%, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Количество активных карт выросло на 2,2% — до 52,7 млн единиц. Но сократились масштабы выдачи новых — на 4,1% по сравнению с показателем в июне. Общее количество составило 1,7 млн карт.
Средний лимит тоже уменьшился на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тыс. руб. Весь объем выдачи новых карт сократился на 4,8% — до 115,7 млрд руб.
Задолженность по кредитным картам росла семь месяцев подряд с начала 2022 года. В июле она достигла исторического максимума — 185,3 млрд руб.
При этом темпы роста «плохих» долгов замедлились. В январе он составлял 4,2%, а в июле сократился до 1,1%. Аналогичная тенденция наблюдается с количеством кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку. На конец июля их число составляло 3 млн единиц. Это рост на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.
В середине августа после ухода из России платежных систем Visa и MasterCard, число операций с картами «Мир» выросло на 70%. Средний чек в феврале — июне 2022 года увеличился до 725 руб. Это рост на 6,5% год к году.