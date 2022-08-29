В 20 российских регионах семьям не хватает денег на сбор ребенка в школу. Родители вынуждены брать кредиты
В четверти регионов России у родителей - из-за роста цен - недостаточно денег, чтобы собрать ребенка в школу. На покупку всех необходимых вещей им придется потратить больше, чем приходится на одного члена семьи за целый месяц
В четверти регионов России у родителей - из-за роста цен - недостаточно денег, чтобы собрать ребенка в школу. На покупку всех необходимых вещей им придется потратить больше, чем приходится на одного члена семьи за целый месяц, подсчитали в издании «Важные историии».
Так, в Тыве набор школьника стоит почти 24 тысячи рублей, тогда как среднедушевой доход в регионе - 15,5 тысячи рублей. Такая же ситуация в Хакасии, Бурятии, на Алтае, в республиках Северного Кавказа, Крыму, Владимирской и Ивановской областях.
Отдать на сборы в школу меньше половины месячного дохода могут позволить себе жители только шести регионов, включая Москву.
Из-за санкций и простоя на предприятиях многие семьи потеряли главный источник дохода, война вызвала мощный рост цен, поэтому родители вынуждены залезать в долги, брать кредиты и оформлять кредитные карты - просто чтобы ребенок мог учиться.
Если бы семьям выплатили на это по 10 тысяч рублей (так было в прошлом году), то ни в одном регионе не пришлось бы отдавать на сборы все деньги, которые приходятся на одного члена семьи за месяц, подчеркивает издание. О том, что власти рассматривают возможность таких выплат ранее писала «Медуза».
В то же время россиянам предлагают самим отправиться воевать в Украину, чтобы в том числе отправить детей в школу. Так, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев обещает, что семье в таком случае будет на что «купить продукты, одежду и собрать ребенка к 1 сентября».
На все деньги, которые Россия уже потратила за полгода войны, можно было собрать в школу всех школьников в стране - 15 миллионов, указывает издание.