Ростуризм хочет построить курорт-аналог Сочи в Дагестане
В ведомстве отметили, что в Дагестане есть условия, «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон
Ростуризм собирается построить курорт на побережье Каспийского моря в Дагестане, который должен стать аналогом Сочи.
Информацию о проекте подтвердили в Ростуризме. Там отметили, что в Дагестане есть условия, «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. Кроме того, действующие российские курорты перегружены в летний сезон, а их инфраструктура, по данным ведомства, уже устарела.
По мнению вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, постройка комплекса площадью 200 гектаров с совокупным фондом примерно на 30 тысяч номеров по аналогии с Сочи целесообразна. В случае реализации такой проект потребует около 5 миллиардов долларов (более 295 миллиардов рублей).
В июне этого года Дагестан стал одним из пяти самых популярных внутрироссийских направлений, рассказали в «Интуристе». Там добавили, что люди стали чаще путешествовать по Кавказу после запуска чартерных программ из Москвы в Махачкалу.