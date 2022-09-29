В Дагестане похищают женщин после протестов против мобилизации
25 и 26 сентября жители Дагестана провели несколько акций протеста против мобилизации. По итогам акций полиция задержала более 200 человек и возбудила восемь уголовных дел
28 сентября, проект Kavkaz Center сообщил о похищении женщин, которые участвовали в митинге против мобилизации в Дагестане. На опубликованном видео несколько мужчин в полицейской форме и гражданской одежде насильно заталкивают в машину женщин, которые пытаются сопротивляться.
Вскоре после этого о похищении журналистки «Радио Свобода» Юлии Вишневецкой рассказал «Медиазоне» ее муж Александр Буртин, а также сообщил в своем телеграм-канале главред «Русского репортера» Виталий Лейбин.
Девушку задержали 26 сентября в Махачкале сразу после акции против мобилизации, которую освещала журналистка. С этого момента Вишневецкая не выходила на связь.
После того, как суд арестовал Вишневецкую, девушку якобы отправили отбывать наказание в ОВД Карабудахкент — село недалеко от Махачкалы. Когда адвокатка связалась с отделом, то дежурный сообщил, что журналистки там нет.
В местной ОНК сказали, что Вишневецкую вновь доставили в Махачкалу, но, как сообщили адвокатке, в ИВС города журналистки нет.
«Нас очень тревожит ситуация, в которой административно-задержанный исчезает из мест задержания. Мы боимся, что к ней могут быть применены неправовые методы давления», — подчеркнул Буртин.
В 20:30 по московскому времени дагестанское издание «Черновик» сообщило, что журналистку Юлию Вишневецкую нашли в ИВС Карабудахкентского РОВД. Там она пробудет до 1 октября.
25 и 26 сентября жители Дагестана провели несколько акций протеста против мобилизации. По итогам акций полиция задержала более 200 человек и возбудила восемь уголовных дел. Протестующих жестко разгоняли, применяя электрошокеры, дубинки и слезоточивый газ.