Жена и советник муфтия Дагестана попросила у Путина полугодовую отсрочку от мобилизации
Айна Гамзатова, жена и советник муфтия Дагестана, обратилась к Путину с открытым письмом, в котором попросила дать Дагестану отсрочку от мобилизации и других призывов
Айна Гамзатова, жена и советник муфтия Дагестана, обратилась к Путину с открытым письмом, в котором попросила дать Дагестану отсрочку от мобилизации и других призывов и пообещала, что регион в течение полугода подготовит дагестанцев, отправляющихся на войну.
Обращаясь к Путину, Гамзатова пишет, что она и ее народ хотели бы предложить дать Дагестану отсрочку от мобилизации и других призывов «с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев».
Гамзатова подчеркивает, что пишет Путину, зная его «мудрость и бесценный опыт», а также глядя на «решительные действия» Кадырова, который «грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей республике» и добавляет, что в течение шести месяцев Дагестан обещает профессионально подготовить бойцов в учебных центрах.
Как отмечает Гамзатова, сегодня в бой из республики едет «абсолютно неподготовленная молодежь», которая не знакома ни с техникой ведения боя, ни с каким видом оружия вообще.
Исходя из объявленных цифр в 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан, так же, как и Чечня, выполнил план по мобилизации, пишет Гамзатова.
По подсчетам «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», основанным на данных из открытых источников, Дагестан занимает первое место по потерям в войне в Украине среди всех регионов. Из как минимум 6756 погибших, о которых было известно к 23 сентября, в Дагестане — 306 человек.