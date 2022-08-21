Ученые назвали тренировки, которые превращают тело в «машину для сжигания жира»
Высокоинтенсивные интервальные тренировки увеличивают скорость сжигания жира телом. К такому выводу пришли ученые Турции и Австралии. Результаты опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicin
Если вы хотите превратить тело в «машину для сжигания жира», рассмотрите высокоинтенсивные интервальные тренировки. Ученые из Турции и Австралии установили, что они эффективнее всего улучшают метаболизм жира.
Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) увеличивают скорость сжигания жира телом. К такому выводу пришли ученые из Университета Хасеттепе, Турция, Сиднейского университета и Университета Виктории, Австралия. Результаты опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.
В рамках работы ученые объединили данные 18 исследований о влиянии HIIT на скорость сжигания жира во время упражнений. В общей сложности в них приняли участие 511 взрослых, которые занимались HIIT под контролем тренера, аэробными упражнениями средней интенсивности или не занимались спортом (контрольная группа).
Продолжительность физической активности варьировала от 2 до 14 недель. Почти во всех исследованиях участники выполняли в неделю три тренировки.
Результаты исследований показали, что трех HIIT в неделю достаточно, чтобы превратить тело в «машину для сжигания жира». Такой вид физической активности не только увеличил скорость сжигания жира в процессе, но и в дальнейшем при любой активности — во время ходьбы или плавания.
Жировой обмен улучшался спустя четыре недели и продолжал расти при продолжении тренировок. Спустя 12 недель HIIT программы, тело испытуемых сжигало дополнительные 0,13 г жира в каждую минуту физической активности.
При 150 минутах занятий в неделю, это приведет к потере около 10 кг жира за десять лет сверх того, что уже сжигается во время тренировки.
Ученые отмечают, что связь была сильнее для людей с избыточным весом.
В мае европейские ученые установили, что веганская диета помогает за три месяца снизить массу тела в среднем на 4,1 кг, а также уменьшить уровень сахара в крови. В основе работы 11 рандомизированных исследований, в которых приняли участие 796 человек с избыточным весом.