Ежедневное употребление авокадо помогает предотвратить развитие болезней сердца, диабета и бороться с лишним весом
Правда, ощутимого эффекта можно достичь только в совокупности с полноценной программой здорового питания и физической активностью
Группа американских ученых обнаружила, что ежедневное употребление авокадо снижает уровень холестерина в организме, помогает бороться с избыточным весом и ожирением и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Правда, ощутимого эффекта можно достичь только в совокупности с полноценной программой здорового питания и физической активностью.
Группа ученых из Университета штата Пенсильвания, Техасского технического университета, Университета Тафтса, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Уэйк-Форест на протяжение полугода изучали влияние авокадо на организм человека. В исследовании приняли участие больше 1 тыс. человек, его результаты опубликованы в научном журнале Journal of the American Heart Association. На сегодняшний день это самое крупное и тщательное исследование воздействия авокадо на здоровье человека, отмечают его авторы.
Все участники эксперимента страдали от избыточного веса или ожирения. Половине из них было предложено съедать один авокадо каждый день, а другой половине — придерживаться своей обычной диеты и есть не более двух авокадо в месяц. Объем жира на животе и вокруг органов брюшной полости ученые замеряли с помощью МРТ до и после испытания.
Таким образом удалось выяснить, что употребление авокадо не влияет на объем жировой прослойки на животе или уменьшение веса как такового, но приводит к снижению общего уровня холестерина в организме на 2,9 миллиграмма на децилитр (мг/дл). это, в свою очередь, уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа, а также облегчает задачу борьбы с лишним весом, отмечает профессор Школы общественного здравоохранения Университета Лома Линда Джоан Сабате. «Мы можем с уверенностью сказать, что авокадо является полезным дополнением к хорошо сбалансированной диете», — добавила профессор диетологии Университета Эвана Пью в Пенсильвании Пенни Крис-Этертон.